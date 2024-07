Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Bad Sulza (ots)

Der Eigentümer eines Pkw VW Tiguan (NMB-) hatte sein Fahrzeug am 30.07.2024 von 14:15 Uhr bis 18:50 Uhr in Bad Sulza, auf dem unbefestigten Parkplatz am Schwimmbad abgestellt. Als er zum Pkw zurück kam musste er feststellen, dass sich an der linken hinteren Tür ein frischer Schaden befand. Dieser wurde vermutlich durch das Aufschlagen einer Fahrzeugtür eines anderen Fahrzeuges verursacht. Schaden ca. 500,- Euro. Das verursachende Fahrzeug hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne dass sich der/die Fahrer/in bekannt gemacht hat. Somit wird nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der PI Apolda zu melden (Tel. 03644 5410).

