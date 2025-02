Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250220 - 0180 Frankfurt - Fechenheim: Autofahrer mischt sich in Streit zwischen Jugendlichen ein - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Am Montagmittag (17. Februar 2025) fuhr nach aktuellen Erkenntnissen ein Mann, der zuvor einen Jugendlichen an einer Schule abgeholt hatte, schnell mit seinem Fahrzeug davon. Zuvor soll er kurzzeitig in Richtung mehrerer Jugendlicher beschleunigt haben, sodass diese zur Seite auswichen.

Nach dem Unterricht entwickelte sich gegen 13:05 Uhr ein Streit zwischen Jugendlichen vor einer Schule in der Lauterbacher Straße. Kurz darauf stieg der noch unbekannte Tatverdächtige aus seinem Wagen aus. Er soll mit drohend erhobenem Arm auf die Gruppe zugelaufen sein, allerdings ohne sie letztendlich anzugreifen. Offensichtlich holte er einen der Kontrahenten, bei dem es sich vermutlich um einen Familienangehörigen handelt, ab. Er stieg zusammen mit ihm zurück in sein Fahrzeug. Dann fuhr er an und steuerte zunächst in Richtung der Jugendlichen. Kurz vor der Gruppe sei er jedoch ausgewichen und davongefahren. Trotzdem sprangen einige Jugendliche aus Angst zur Seite.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Fahrers aufgenommen. Er sowie sein Fahrzeug können wie folgt beschrieben werden:

Fahrzeug: Der Wagen wies gemäß Zeugenaussagen eine Lackierung / Folierung eines bekannten Paketzustellers.

Tatverdächtiger: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 180-185 cm groß, blaue Augen, kurze Haare, kurzer Bart; trug eine gelbe Jacke und eine hellblaue Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 - 755 / 11800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell