Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall nach Überholmanöver mit drei schwerverletzen Personen in Jade

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 18.02.2025, ereignete sich gegen 16:15 Uhr in der Gemeinde Jade auf der B 437 im Rahmen eines Überholmanövers ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Ein 32-Jähriger aus Bremen befuhr dabei mit seinem Pkw die B 437 aus Richtung Varel in Richtung Stadland. Kurz vor der Bauerschaft Diekmannshausen (Gem. Jade) überholte er eine Fahrzeugkolonne, an deren Spitze ein 26-Jähriger aus Wiefelstede mit einem landwirtschaftlichen Gespann im Begriff war, nach links auf ein dortiges Grundstück abzubiegen. Es kam zwischen dem Pkw und der Zugmaschine des Gespannes zum Zusammenstoß, wodurch der Pkw auf den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweg geschleudert wurde. Hier erfasste er eine 28-jährige Fußgängerin aus Jade sowie deren vor dem Oberkörper getragenen, sechs Wochen alten Säugling, bevor er zum Stillstand kam. Während der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine unverletzt blieb, zogen sich sowohl der Pkw-Fahrer als auch die Fußgängerin und ihr Säugling schwere Verletzungen zu und wurden zur weiteren Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Höhe von 26000 Euro geschätzt.

