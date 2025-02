Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250220 - 0177 Frankfurt - Nieder- Eschbach: Diebstahl aus Wohnung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am Mittwochnachmittag (19. Februar 2025) kam es zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus, bei dem der Tatverdächtige hochwertigen Schmuck entwendete.

Gegen 14:15 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür der 82-jährigen Geschädigten. Unter einem Vorwand verwickelte er die Frau in ein Gespräch und begab sich in das Wohnhaus in der Narzissenstraße. In dem Haus durchsuchte der Mann in zwei Stockwerken mehrere Schubladen. Er entnahm im Schlafzimmer ein Schmuckkästchen mit hochwertigem Schmuck und verließ daraufhin das Haus. Nach ersten Erkenntnissen stieg der Tatverdächtige nach der Tat in ein Auto im Nahbereich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52420 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell