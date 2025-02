POL-F: 250219 - 0176 Frankfurt am Main - Bahnhofsviertel: Kontrollaktion gegen die Dealerszene im Bahnhofsviertel

Frankfurt (ots) - (bo) Am kommenden Samstag, den 22. Februar 2025 findet die nächste Fahrradcodieraktion der Frankfurter Polizei statt. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr bietet die polizeiliche Prävention in Kooperation mit dem Verein "Gesellschaft - Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." die ...

