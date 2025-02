POL-F: 250219 - 0175 Frankfurt - Niederursel: Kostenlose Fahrradcodierung der Polizei Frankfurt

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(bo) Am kommenden Samstag, den 22. Februar 2025 findet die nächste Fahrradcodieraktion der Frankfurter Polizei statt.

In der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr bietet die polizeiliche Prävention in Kooperation mit dem Verein "Gesellschaft - Bürger und Polizei Frankfurt am Main e.V." die Codieraktion an.

Gemeinsam mit dem neuen Schutzmann vor Ort des 14. Polizeireviers, Polizeihauptkommissar Sebastian Tolksdorff wird dieses kostenlose Angebot in der Polizeiliegenschaft in der Marie-Curie-Straße 30 im Foyer und dem dort befindlichen Ausstellungsraum stattfinden.

Was genau wird gemacht? Was bedeutet Fahrradcodierung?

Mit einem Spezialgerät wird eine personalisierte Nummer in den Fahrradrahmen eingeprägt, über die sich der Eigentümer identifizieren lässt. Der Code erschwert es außerdem, gestohlene Fahrräder illegal zu veräußern und schreckt potentielle Diebe vom Fahrradklau ab.

Über den Link anmeldung-praevention.ppffm@polizei.hessen.de bitten wir Sie vorab den Wunschtermin, die gewünschte Uhrzeit, Namen und Anschrift anzugeben. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen! Lassen Sie sich die zusätzliche Sicherheit an Ihrem Fahrrad nicht entgehen!

WICHTIGER HINWEIS:

Um das Fahrrad codieren lassen zu können, benötigen wir ein amtliches Ausweisdokument sowie den Eigentumsnachweis / Kaufbeleg, welche Sie bitte am Tag der Codierung vorlegen.

