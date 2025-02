BPOL NRW: Unterstützung bei der Durchsetzung des Hausrechts - Widerstand gegen Bundespolizisten

Essen - Velbert (ots) - Am frühen Samstagmorgen (15. Februar) gingen zwei Männer am Hauptbahnhof Essen die eingesetzten Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn AG verbal an. Einer von ihnen wehrte sich anschließend gegen die Maßnahmen der Bundespolizisten, sodass diese ihr Reizstoffsprühgerät einsetzten. Gegen 4:40 Uhr wurde das Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof ...

