Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 18-Jähriger sorgt für mehrere Polizeieinsätze am Wochenende

Neubrandenburg (ots)

Am Freitag, den 18.10.2024, kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Klamottengeschäft auf dem Marktplatz in Neubrandenburg. Hier kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl, an dem mehrere Personen beteiligt waren. Ein Tatverdächtiger ging mit einer vollgepackten Einkauftasche des Geschäftes rasch in Richtung des Ausgangs. An der Türschwelle nahmen zwei weitere Tatverdächtige das Diebesgut entgegen und entfernten sich in Richtung der Wallanlagen am Bahnhof. Dort soll die Einkaufstasche an eine vierte Person übergeben worden sein. Gesichtete Videoaufnahmen des Geschäftes zeigten die Tatverdächtigen. Die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg konnten drei Personen aufgrund vorheriger polizeilicher Einsätze wiedererkennen und identifizieren. Hierbei handelt es sich um einen 18-jährigen Mann aus Sierra Leone, einem 22-Jährigen aus Mauretanien und einem 28-jährigen Tunesier.

Während einer Streifenfahrt am Freitagabend konnte der 18-Jährige gegen 22:00 Uhr in der Neubrandenburger Oststadt mit derselben Bekleidung wie auf den zuvor gesichteten Videoaufzeichnungen angetroffen werden. Der junge Mann reagierte sofort aggressiv auf die Beamten. Er beleidigte die eingesetzten Kollegen mehrfach und drohte ihnen mit dem Tode. Er entblößte sowohl sein Geschlechtsteil als auch sein Gesäß vor den Beamten. Schlussendlich griff er die Beamten tätlich an und biss dabei einem Beamten in den Finger. Zur Durchsetzung eines erforderlichen Platzverweises wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. In diesem Zusammenhang kam es während der polizeilichen Maßnahmen zu weiteren aktiven Widerstandshandlungen des 18-jährigen sierraleonischen Staatsangehörigen. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der verletzte Kollege blieb weiterhin dienstfähig. Der Beschuldigte blieb unverletzt.

Nachdem der Beschuldigte am nächsten Tag aus dem Gewahrsam entlassen wurde, ließ der nächste Einsatz nicht lange auf sich warten.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde die Polizei in Neubrandenburg gegen 01:30 Uhr über eine lautstarke Personengruppe an einer Bushaltestelle in der Fasanenstraße in Neubrandenburg informiert. In der Personengruppe konnten die Beamten den 18-Jährigen aus Sierra Leone mit vier weiteren Personen feststellen. Die Personen bewegten und legten sich immer wieder auf die Straße und schrien lautstrak umher. Einem ausgesprochenen Platzverweis kamen lediglich drei Personen nach. Der 18-Jährige Beschuldigte blieb gemeinsam mit einem 32-jährigen Syrer vor Ort und behinderte die polizeilichen Maßnahmen indem er sich, unter anderem, vor den Funkwagen legte. Er hob einen Kanaldeckel aus der Straße und lief damit auf die Beamten zu. Der junge Mann konnte unter Kontrolle gebracht werden und anschließend erfolgte eine Gewahrsamnahme beider Personen. Auch hierbei leistete der Beschuldigte aktiven Widerstand gegen die Beamten. Während des Einsatzes wurden keine Beamten verletzt.

