Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Hinweise für Verkehrseinschränkungen auf der Bahnbrücke in Waren

Waren (ots)

Aktuell kommt es auf der B192 in Waren zu Verkehrseinschränkungen durch eine dortige Baustelle für den Ersatzneubau der Bahnbrücken. Aus diesem Grund werden die Fahrzeuge über eine der beiden alten Brücken geführt. Hierzu wurden notwendige Brückenprüfungen durchgeführt, um Informationen zum aktuellen Zustand dieser Brücke zu erhalten. Im Ergebnis wurde die Brücke seit Mittwoch, dem 16.10.2024, für Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 12 Tonnen zulässigen Höchstgewichtes beschränkt. Für Fahrzeuge mit mehr als 12 Tonnen Gesamtgewicht gibt es eine weiträumig ausgeschilderte Umleitung. In der Vergangenheit wurde mehrfach festgestellt, dass die Brücke von Fahrzeugen passiert wird, die oberhalb der zulässigen Gewichtsgrenze liegen. Aufgrund dessen führte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Altentreptow am Freitag, den 18.10.2024 Kontrollen an der besagten Brücke in der Ortsdurchfahrt Waren durch. Innerhalb kürzester Zeit konnten die Beamten acht Verstöße feststellen und belangten die entsprechenden Fahrzeugführer mit einer Verkehrsordnungswidrigkeit. Die Polizei wird in diesem Zusammenhang weitere Kontrollen mit diesem Schwerpunkt durchführen.

Die Straßenbau- und Verkehrsverwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern bittet in einer Pressemitteilung vom 16.10.2024 alle Fahrzeugführer und -führerinnen, dessen Kraftfahrzeuge ein Gewicht von mehr als 12 Tonnen besitzen, die angegebene Route zu nehmen.

Auch die Polizei möchte in diesem Zusammenhang auf die Gefahren hinweisen, die solch ein Verhalten nach sich ziehen kann. Die Belastbarkeit der Brücke wurde überprüft und es ist eine übliche Herangehensweise, die zulässige Gesamtlast eines Fahrzeuges auf den Zustand der Brücke anzupassen.

