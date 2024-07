Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Kollision zwischen PKW und Kleinkraftrad - ein Verletzter

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 32-jähriger Mann aus Nettetal mit seinem Kleinkraftrad die Niedieckstraße in Richtung Hinsbeck. Er beabsichtigte, nach links in die Kurze Straße einzubiegen. Ihm folgte unmittelbar eine 26-jährige Nettetalerin mit ihrem Pkw. In dem Moment, als der Mann den Abbiegevorgang einleitete, setzte die Pkw-Fahrerin zu einem Überholmanöver an. In Höhe der Einmündung zur Kurze Straße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Nettetaler stürzte infolgedessen mit seinem Kleinkraftrad. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Mann und verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Sollten Sie Zeuge des Unfalls geworden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /ms (598)

