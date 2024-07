Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Tatverdächtige nach mehreren Einbrüchen vorläufig festgenommen - Ermittlungen dauern an

Viersen (ots)

Am Freitagmorgen, um 05:15 Uhr, fuhren mehrere Streifenteams zum Bahnhof nach Viersen. Ein 39-jähriger Viersener hielt dort eine Person fest, die kurz zuvor in sein Haus am Herrentalsweg in Viersen eingebrochen sein soll. Der Viersener erklärte vor Ort, dass kurz zuvor eine männliche Person in sein Haus eingebrochen sei. Auf Aufzeichnungen seiner Videokamera konnte er zwei Personen erkennen. Anschließend fuhr er den beiden flüchtigen Einbrechern hinterher und konnte den 49-jährigen Deutschen am Bahnhof sehen. Er rief die Polizei und hielt den Tatverdächtigen fest. In sein Haus sei jedoch die zweite, noch flüchtige Person eingebrochen.

Im Rahmen der Fahndung gelang es weiteren Einsatzteams der Polizei Viersen auch den zweiten Tatverdächtigen, einen 24-jährigen Deutschen, festzunehmen.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurden fünf weitere Einbrüche gemeldet, welche sich alle in unmittelbarer Nähe zueinander befanden. Unter anderem wurde in Garagen eingebrochen, versucht in Wohnungen einzubrechen und Spinde in einem Altenheim geöffnet.

Beide Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Viersen gebracht. Morgen sollen sie einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell