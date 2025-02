Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Ohne Fahrerlaubnis und ohne Zulassung unterwegs/Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Ohne Fahrerlaubnis und ohne Zulassung unterwegs

In Westerholt haben am Donnerstag Polizeibeamte eine Autofahrerin angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die 21 Jahre alte Fahrerin keine Fahrerlaubnis besaß und auch der Pkw nicht zugelassen war. Die am Auto angebrachten Kennzeichen wurden zuvor entwendet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen sichergestellt. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Esens - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher entfernte sich am Donnerstag unerlaubt in Esens. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Becker-Straße gegen einen schwarzen Opel. Der Opel wurde dadurch im hinteren Bereich beschädigt. Der Verursacher verließ, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500.

