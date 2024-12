Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - zwei Einbrüche in Hochparterrewohnungen

Bönen (ots)

Zu zwei Einbrüchen kam es von Freitag (06.12.2024) um 11:30 Uhr auf Samstag (07.12.2024) um 10:35 Uhr in der Weststraße und am Freitag (06.12.2024) in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:45 Uhr in der Straße Auf dem Holzkamp.

Unbekannte drangen in der Weststraße über die Balkontür in eine Wohnung ein. Es wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts entwendet.

In der Straße Auf dem Holzkamp verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt in die Wohnung, indem sie ein Balkonfenster einschlugen. Ob und was entwendet wurde, steht nach ersten polizeilichen Erkenntnissen noch nicht fest.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

