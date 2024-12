Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Drei Einbrüche in Unna: unter anderem in Geschäfte und in eine Lagerhalle in Königsborn

Unna (ots)

Unbekannte Täter haben sich in dem Zeitraum von Freitag (06.12.2024), 19.00 Uhr auf Samstag (07.12.2024), 10.00 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Geschäft an der Massener Straße in Unna verschafft und dort eine Mütze sowie ein Halstuch entwendet.

Im selben Zeitraum - Freitag auf Samstag - sind zwischen 18.45 Uhr und 09.20 Uhr ebenfalls bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Hansastraße in Unna-Königsborn eingedrungen. Aus dieser entwendeten sie Bargeld, Werkzeuge und Kupferkabeltrommeln.

Auch am frühen Montagmorgen (09.12.2024) wurde in Unna eingebrochen. Gegen 02.40 Uhr kam es zu einem Geschäftseinbruch an der Bahnhofstraße. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter konnte einen 44-jährigen Unnaer bei der Tat beobachten, rief die Polizei und die wiederum konnte den Täter im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihm konnte das zuvor aus dem Modegeschäft entwendete Diebesgut (zwei Paar Schuhe) aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde der 44-Jährige Montagvormittag aus dem Gewahrsam entlassen.

Hinweise zu den anderen Einbrüchen und Diebstählen in Unna vom Wochenende sowie zu den Tätern und den entwendeten Gegenständen bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

