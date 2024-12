POL-SI: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss: 21-Jähriger leicht verletzt - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Dienstagnachmittag (03.12.2024) ist ein 64-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Fludersbach in Siegen verletzt worden. Eine 71-Jährige war gegen 15:30 Uhr mit ihrem PKW vom Schleifmühlchen kommend unterwegs und wollte links in die Wetzlarer Straße abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Radfahrer, der in Richtung Kreisel fuhr und erfasste ihn. Die ...

mehr