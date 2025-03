Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 01.03.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Diebstahl von Gänsen

In der Nacht zu Freitag entwendeten Unbekannte vier Gänse von einem Privatgrundstück. Die Tat soll sich zwischen 1 Uhr und 6 Uhr morgens im Ortsteil von Münkeboe ereignet haben. Am Freitagmorgen bemerkte der Geschädigte das Fehlen der Gänse von seinem Grundstück und informierte die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Autofahrerin kam von Fahrbahn ab

Am Freitagmorgen kam es in Timmel zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fahrzeugführerin von der Fahrbahn abkam. Die 18-jährige Autofahrerin aus Ochtrup befuhr mit einem VW die Straße Süderfenne in Timmel, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw verlor und in einem Graben zum Stillstand kam. Nach ersten Erkenntnissen blieb die Fahrzeugführerin unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Aurich - Fahrt unter Drogeneinfluss

Samstagmorgen ist im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem Verkehrsteilnehmer eine Drogenbeeinflussung festgestellt worden. Ein 38-Jähriger befuhr gegen 9 Uhr mit einem E-Scooter den Fischteichweg auf einem Gehweg. Polizeibeamte forderten den Fahrer zum Anhalten auf und es folgte eine Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle ergaben sich beim dem Mann Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest verlief auf mehrere Substanzen positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht gefahren

In der Nacht zu Samstag war um 1.25 Uhr auf der Bundesstraße 72 in Norden ein 41-jähriger Mann mit seinem PKW in eine Polizeikontrolle geraten. Neben einem positiven Betäubungsmitteltest auf Amphetamine konnten die Beamten zudem feststellen, dass der Autofahrer auch unter Alkoholeinfluss stand. Eine Messung ergab einen Wert von 0,33 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell