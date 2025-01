Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl eines Mobiltelefons

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Goethestraße

26.01.25, 01:20 Uhr

Zu einem räuberischen Diebstahl eines Mobiltelefons kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Goethepark in Wolfsburg. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich das 39 Jahre alte Opfer im Goethepark und telefonierte, als ihm ein Unbekannter von hinten auf die Schulter tippte. Als der Wolfsburger sich umdrehte, riss ihm der Unbekannte das Handy aus der Hand und flüchtete daraufhin auf einem Fahrrad in Richtung Goethestraße. Der Wolfsburger nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Täter kurze Zeit später in der Goethestraße einholen. Der Unbekannte bedrohte den Wolfsburger daraufhin, woraufhin dieser von ihm abließ und er seine Flucht mitsamt dem Handy über die Schillerstraße in Richtung Kleiststraße fortsetzte.

Der unbekannte Täter war etwa 180 cm groß, dunkel gekleidet und trug eine Kapuze. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell