Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter entwendet Mobiltelefon

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hollerplatz

26.01.2025, 21:30 Uhr

Zu einem Diebstahl eines Mobiltelefons kam es am vergangenen Sonntagabend in der Straße Hollerplatz in Wolfsburg. Eine 20 Jahre alte Wolfsburgerin war auf dem Weg nach Hause, als sie in Höhe des Kunstmuseums von einer unbekannten Person mit einer Straßenkarte in der Hand angesprochen wurde, die sich offenbar nach dem Weg erkundigte. Da die junge Frau kein Deutsch sprach und den Unbekannten somit nicht verstand, ihm aber trotzdem helfen wollte, öffnete sie eine Karten App auf ihrem Mobiltelefon und überreichte dem Unbekannten das Handy. Nachdem dieser kurz auf dem Handy getippt hatte, schrie er die junge Frau plötzlich laut an und lief daraufhin mit ihrem Handy davon. Der Unbekannte war etwa 175 bis 190 cm groß, etwa 35 Jahre alt und trug einen kurzen, dunklen Vollbart. Des Weiteren war er mit einer grünen Kapuzenjacke sowie einer Jeans bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell