POL-WOB: Müllcontainer auf Schulgelände angezündet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Franz-Liszt-Straße 22.01.2025, 17.35 Uhr Am Mittwochabend wurde einer älteren Dame in der Franz-Liszt-Straße im Wolfsburger Ortsteil Fallerleben von einem unbekannten Täter zwei mitgeführte Taschen geraubt. Die Fallersleberin war am frühen Mittwochabend mit dem Bus unterwegs und stieg an der Haltestelle "Neues Feld" aus. Von dort bog sie rechts in die Franz-Liszt-Straße ...

