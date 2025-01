POL-WOB: Rotlicht missachtet - Jugendliche Radfahrerin schwer verletzt

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Dammgarten 18.01.2025, 07.05 Uhr Zwei Täter raubten am Samstagmorgen in der Straße Dammgarten einer 67-jährigen Helmstedterin ihren Stoffbeutel und entkamen unerkannt. Die Helmstedterin kaufte am frühen Samstagmorgen Brötchen bei einem Bäcker am Krankenhaus und ging dann die Friedrichstraße weiter in Richtung Pastorenweg. An der Einmündung Triftweg Ecke Pastorenweg bemerkte die ...

