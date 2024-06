BPOLI-KA: Mann bedroht Zeugen mit Eisenstange

Mannheim (ots) - Ein 16-Jähriger hat am Freitag (7. Juni) und am Samstag (8. Juni) mehrere Reisende am Mannheimer Hauptbahnhof bestohlen. Er führte noch weiteres Diebesgut bei sich. Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr entwendete der aus Marokko stammende Jugendliche im Basement des Hauptbahnhofs den E-Roller eines Reisenden, der sich gerade in einen Lebensmittelladen begeben hatte. Der Tatverdächtige verließ daraufhin ...

mehr