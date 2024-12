Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf L252

Bruchhausen (ots)

Am Samstagmorgen (07.12.2024) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L252 in Höhe der Ortschaft Bruchhausen. Die 36-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L252 in Fahrtrichtung Unkel, als ein in entgegengesetzter Richtung fahrendes Fahrzeug plötzlich auf ihre Fahrspur lenkte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste die Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Linz nach rechts ausweichen und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug.

Das entgegenkommende Fahrzeug lenkte zurück auf die eigene Spur und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Mögliche Verkehrsunfallzeugen, insbesondere Spaziergänger, welche sich auf dem Fußweg parallel zur L252 befunden haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell