Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall

Geschädigte gesucht

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, gegen 11.20 Uhr, musste die 23-jährige Fahrerin eines PKW in Saalfeld in der Oberen Straße in Saalfeld in Fahrtrichtung Markt, verkehrsbedingt rückwärtsfahren. Dabei soll sie, nach bisherigen Erkenntnissen, mit einer Fußgängerin kollidiert sein. Die Frau sei zu Fall gekommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die bisher unbekannte Fußgängerin nicht mehr angetroffen werden. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0314898 bei der Polizei Saalfeld Tel.: 03671 560 zu melden.

