Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall

Geschädigter gesucht

Schleiz (ots)

Am Donnerstag den 28.11.2024, gegen 13.30 Uhr, kam es in Schleiz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oettersdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau beschädigte versehentlich mit ihrem Einkaufswagen einen dort abgestellten grauen SUV im Bereich des rechten Rückstrahlers. Nähere Angaben zum Fahrzeug liegen nicht vor. Die Frau hinterließ einen Zettel an der Frontscheibe und meldete den Unfall später der Polizei. Der Geschädigte wird gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0308634 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

