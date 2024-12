Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, befuhr der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines weißen PKW Audi A 6 Avant in Rudolstadt die Herbert-Stauch-Straße. In Höhe der Kreuzung Käthe Kollwitz Straße wendete er, um anschließend wieder in Richtung Saalfeld zu fahren. Dabei beachte er die bei grün auffahrende 57-jährige Fahrerin eines PKW nicht und stieß mit dieser zusammen. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich danach pflichtwidrig in Richtung Saalfeld von der Unfallstelle. Das Fahrzeug der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zeugen werden gebeten sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0313934 bei der Polizei Saalfeld Tel. 03671 560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell