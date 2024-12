Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Betrugsversuche durch Schockanrufe

LPI Saalfeld (ots)

Die Polizei warnt aus aktuellen Anlass nochmals verstärkt vor sogenannten Schockanrufen. So kam es am gestrigen Tag im Schutzbereich der LPI Saalfeld wieder zu mehrfachen Anrufen, bei denen sich Betrüger gezielt die Ängste ihrer Opfer zu Gunsten machen. Bei diesen Anrufen geben sich die Täter als Polizisten oder Ärzte aus und behaupten, dass ein nahestehender Angehöriger in einer schweren Notlage sei. Unter dem Vorwand, sofort Geld für Kautionen oder medizinische Behandlungen zu benötigen, setzen die Betrüger ihre Opfer massiv unter Druck. Am gestrigen Tag gelang dies aufgrund des umsichtigen Verhaltens der jeweils Angerufen nicht. Diese hielten sich konsequent an die Ratschläge der Polizei und konnten somit die Vollendung eines Betruges verhindern. Die Polizei rät nochmals dringend:

- Bleiben Sie ruhig und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. - Beenden Sie das Telefonat sofort und kontaktieren Sie die vermeintlich betroffenen Angehörigen. - Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei und notieren sich die angezeigte Rufnummer.

Bitte informieren Sie insbesondere ältere Angehörige, Bekannte oder Nachbarn über diese Betrugsmaschen, da sie häufig das Ziel solcher Angriffe sind.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell