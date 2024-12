Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall

Geschädigter eines Verkehrsunfalles gesucht

Schleiz (ots)

Am Dienstag, den 03.12.2024, gegen 10.05 Uhr kam es in Schleiz auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oettersdorfer Straße zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Der hier polizeilich bekannte Fahrer eines orangefarbenen PKW Dacia stieß beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke gegen den dahinter querenden silberfarbenen PKW. Dessen Fahrer stieg in der Folge aus seinem Fahrzeug aus, besah sich offenbar den Schaden an seinem PKW, stieg dann wieder ein und fuhr in Richtung Oettersdorf weg. Zur Personenbeschreibung ist nur bekannt, dass es sich um einen älteren Mann mit Hut handelt. Bei dem PKW handelt es sich wohl um einen silberfarbenen Kleinwagen, vermutlich mit dem Kreiskenner SOK. Der Fahrer sowie eventuelle Zeugen, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0312633 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell