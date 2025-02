Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei bittet um Zeugenhinweise nach Fahrzeugbrand

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (04.02.) wurde die Berufsfeuerwehr und die Polizei Oberhausen um 14:58 Uhr per Notruf über ein brennendes Fahrzeug auf der Waisenhausstraße in Osterfeld informiert. Als die Beamten und die Feuerwehr vor Ort eintrafen, konnten sie einen am Straßenrand geparkten VW Polo feststellen, in dessen Innenraum sich ein Feuer ausgebreitet hatte. Der Brand wurde durch die Feuerwehr unmittelbar gelöscht. Nach der Auskühlung des Fahrzeugs wurde es polizeilich sichergestellt. Denn: Wie es zu dem Brand kam, ist momentan Gegenstand des laufenden Strafverfahrens, in dem wegen Brandstiftung ermittelt wird.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: Haben Sie zur fraglichen Zeit verdächtige Feststellungen in der Waisenhausstraße gemacht oder können sonstige Hinweise auf den/die möglichen Täter geben? Dann melden Sie sich bitte via Telefon 0208/826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

