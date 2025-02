Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Karambolage durch Straßenglätte

"Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten" meldete die Leitstelle der Polizei Oberhausen Einsatzmitteln am Freitagmorgen (31.01.), gegen 07:00 Uhr. Bei der Unfallörtlichkeit handelte es sich um den Überführungsbereich der Essener Straße zwischen "Im Lipperfeld" und Knappenstraße. Nach ersten Ermittlungen beschleunigte zuvor eine Verkehrsteilnehmerin ihren Wagen, nachdem die Ampel in Höhe der Knappenstraße Grünlicht gezeigt hatte. Aufgrund von Straßenglätte verlor sie dabei die Kontrolle, fuhr in den Gegenverkehr und prallte schließlich gegen einen Bordstein. Fast zeitgleich stürzte in dem Bereich ein Kradfahrer auf der glatten Straße. Ein Autofahrer, der dem Verunfallten helfen wollte, ließ seinen Wagen mit Warnblinklicht auf der Straße stehen. In der Folge prallte ein Verkehrsteilnehmer in das abgestellte Fahrzeug. Die Kettenreaktion ging weiter: Weitere Autofahrer wollten der Szenerie ausweichen und verunfallten. Dabei endete die Fahrt eines Unfallbeteiligten auf dem Radweg, auf dem sich zum Glück niemand befand. Ebenfalls kann man von Glück sprechen, dass bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt wurde. Die Anzahl der Beteiligten wird insgesamt auf acht beziffert, was zu einem nicht unerheblichen Sachschaden führte. Die Essener Straße musste für längere Zeit komplett gesperrt bleiben; weitere Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen.

