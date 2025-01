Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 27-jähriger Fahrgast löst Polizeieinsatz in Oberhausen aus

Oberhausen (ots)

"Person mit Schusswaffe im Bus" meldete die Leitstelle Einsatzkräften der Polizei Oberhausen am Montagabend (27.01.), gegen 19:55 Uhr. Ein aufmerksamer Polizist aus Essen, der privat im OLGA-Park unterwegs war, konnte zuvor eine verdächtige Person beobachten. Aus der Ferne schien es so, als würde der Mann eine Schusswaffe durchladen. Danach sei er in einen Linienbus in Richtung Oberhausen Hauptbahnhof gestiegen, so der Zeuge am Telefon. Sofort entsandte Kräfte der Polizei Oberhausen betraten den Bus an der Haltestelle "Feuerwache" auf der Brücktorstraße. Die zuvor übermittelte Beschreibung der verdächtigen Person passte auf einen 27-jährigen Mann, der im hinteren Bereich saß. Bei der Durchsuchung konnte eine schwarze Druckluftwaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann (deutsche Staatsangehörigkeit) gab an, die Waffe aus Gründen der Selbstverteidigung mitzuführen. Aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

