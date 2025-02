Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kollision zwischen E-Bike und Pkw: Zweiradfahrerin alkoholisiert

Oberhausen (ots)

Am Montagabend (03.02.), um 20:48 Uhr, ging bei der Polizei Oberhausen ein Notruf über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Kreuzung Mellinghofer Straße/Falkensteinstraße ein. Eine Streifenwagenbesatzung suchte daraufhin die Unfallörtlichkeit auf und konnte vor Ort eine Pkw-Fahrerin (26) und eine E-Bike-Fahrerin (39) antreffen. Was war passiert? Kurz zuvor befuhren beide Unfallbeteiligten die Mellinghofer Straße - die Radfahrerin in absteigende, die Autofahrerin in aufsteigende Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich beabsichtigten dann beide zeitgleich, in die Falkensteinstraße einzubiegen, dabei kam es zur Kollision. Durch den Unfall stürzte die 39-jährige Oberhausenerin zu Boden und verletzte sich hierbei leicht.

Vor Ort erhärtete sich während der Unfallaufnahme der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem war die Frau mit einem E-Bike unterwegs, das ohne Pedalieren beschleunigt. Einen Versicherungsschutz oder eine Fahrerlaubnis konnte sie nicht vorlegen. Ihr wurde auf einer Polizeiwache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen.

Hinweis: Wer ein Fahrrad führt, begeht eine Straftat, wenn die Blutalkoholkonzentration 0,3 Promille oder mehr beträgt und Ausfallerscheinungen auftreten - zudem riskiert man die polizeiliche Sicherstellung des Führerscheins noch vor Ort.

Die 39-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung.

