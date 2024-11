Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots)

20. November 2024 | Kreis Stormarn - 11.11.2024 - Reinbek

Bereits am 11. November 2024, gegen 11.35 Uhr, kam es auf der Landesstraße 222 von Reinbek ich Richtung Braak zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen alkoholisierten Fahrzeugführer.

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei und meldeten einen schwarzen VW Taigo mit Oldesloer Kennzeichen, welcher auf der L 222 von Reinbek in Richtung Braak in starken Schlangenlinien geführt wurde. Auf der Möllner Landstraße, in Höhe der Ortschaft Ohe geriet der VW mehrfach auf die Gegenfahrbahn, so dass nur durch das umsichtige Verhalten und Ausweichen des Gegenverkehrs, teilweise auf den Grünstreifen, zu keinem Zusammenstoß kam.

Durch eine Reinbeker Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug in Braak gestoppt werden. Beim 54-jährigen Fahrzeugführer nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,58 Promille. Der Boizenburger musste sich daraufhin einer Blutprobenentnahme stellen.

Die ermittelnden Beamten des Reinbeker Polizeirevieres suchen nach Zeugen, die den Pkw zur Tatzeit beobachtet haben oder durch diesen auf der Fahrstrecke von Reinbek nach Braak gefährdet wurden. Insbesondere die beiden Fahrzeugführer aus dem Bereich Ohe werden gebeten sich unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell