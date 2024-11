Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Achtung Betrugsmasche - falscher Bankmitarbeiter veranlasst Transaktion

Ratzeburg (ots)

20. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 18.11.2024 - Aumühle

Am Montagvormittag (18.11.2024), gegen 11.00 Uhr erhielt ein 82-jähriger Aumühler einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter seiner Hausbank. Dabei wurde auch die Originaltelefonnummer der Hausbank im Display angezeigt. Dem Senior wurde mitgeteilt, dass man Unregelmäßigkeiten bei seinen Kontobewegungen festgestellt habe und man mögliche unrechtmäßige Überweisungen stornieren müsste. Der Aumühler wurde im Glauben, dass Schaden von ihm abgewendet werden sollte, dazu aufgefordert, aktiv über sein Onlinebanking mitzuwirken. So gab er dann über eine sog. Push-TAN eine Überweisung von seinem Konto in einem hohen vierstelligen Bargeldbetrag frei.

Nur wenig später nach diesem Telefonat hegte der Aumühler doch Zweifel. Er rief nun selbst bei seiner Bank an, so dass der Betrug aufflog. Zum Glück noch so rechtzeitig, dass die Bank eine Rückbuchung veranlassen konnte.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmals davor warnen, sich am Telefon auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten einzulassen. Wählen Sie im Zweifel die Nummer der Hausbank persönlich an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell