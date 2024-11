POL-RZ: Drogenfund - Es begann mit einer PKW-Kontrolle

Ratzeburg (ots) - 18. November 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.11 - 17.11.2024 - Geesthacht In der Zeit vom 15.11.2024 bis zum 17.11.2024 kam es zu drei Einbrüchen bzw. Einbruchversuchen in der Bergedorfer Straße sowie in der Straße "Dösselbuschberg" in Geesthacht. Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten am 17.11.2024, gegen 04:10 Uhr, drei unbekannte Täter ...

mehr