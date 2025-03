POL-AUR: Aurich - Falsche Polizeibeamte rufen an

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Falsche Polizeibeamte rufen an

Betrüger versuchten am Montag eine 90 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Aurich um ihr Geld zu bringen. Ein unbekannter Täter rief bei der Frau an und gab an, Polizeibeamter zu sein. Er erzählte ihr, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei und ein Bankmitarbeiter ihrer Hausbank versucht hätte, ihr Bankschließfach zu öffnen. Die Frau wurde aufgefordert, ihren Schmuck und ihre Wertsachen aus ihrem Schließfach zu holen und zuhause zu hinterlegen. Dieser Aufforderung kam sie nach. Im Laufe des Tages rief der vermeintliche Polizeibeamte erneut bei ihr an. Der Seniorin kam die Sache inzwischen glücklicherweise seltsam vor und sie benachrichtigte die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aktuell werden der Polizei im hiesigen Bereich wieder viele solcher Anrufe gemeldet.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie die Polizei unter den ihnen bekannten örtlichen Erreichbarkeiten oder der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

