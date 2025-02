Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann nach Bedrohung festgenommen

Augsburg (ots)

--------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------

Innenstadt - Am Montagabend (24.02.2025) bedrohte und beleidigte ein 46-jähriger Mann einen 18-Jährigen in einer Straßenbahn der Linie 2 am Königsplatz. Die Polizei nahm den Mann fest.

Gegen 20.45 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass der 46-Jährige den 18-Jährigen in der Straßenbahn mit einem Messer bedrohe und diesen beleidige. Die Polizeibeamten trafen den Mann noch in der Straßenbahn an. Dieser verhielt sich äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei. Die Beamten nahmen den Mann noch vor Ort fest. Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte insgesamt vier Messer und zwei Scheren bei dem Mann fest und stellten diese sicher. Ein Atemalkoholtest bei dem 46-jährigen Mann ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der 46-Jährige wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 46-Jährige am 25.02.2025 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl u.a. wegen Bedrohung und setzte diesen in Vollzug. Der 46-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den 46-jährigen Mann.

