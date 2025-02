POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei Donauwörth

Augsburg (ots) - In der Pressemitteilung Nr. 0121 berichteten wir Folgendes: Monheim - Am 19.02.2025, um 10.25 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger Mann [...] welcher massive Eisplatten vom Dach des Planenaufbaus verlor. [...] Wer Hinweise geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Beamten zu wenden. Ab hier neu: Nach Hinweis eines Zeugen konnten die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei Donauwörth ...

