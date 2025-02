Polizei Köln

POL-K: 250221-4-K Handtasche von Kölner Seniorin (94) geraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (20. September) hat ein Unbekannter in einem Wohnhaus am Elisabeth-von-Mumm-Platz einer 94 Jahre alten Kölnerin die Handtasche geraubt. Das Kriminalkommissariat 14 sucht nach diesem Vorfall im Stadtteil Sülz dringend Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Seniorin gegen 19.15 Uhr vom Einkaufen in einem nahegelegenen Supermarkt zurückgekehrt, als sie im Hausflur ein mutmaßlich dunkel gekleideter Mann unvermittelt attackiert und umgestoßen haben soll. Der Angreifer griff dabei nach der gelben Handtasche der Frau, die an ihrem Rollator befestigt war. Danach flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung. Die 94-Jährige blieb unverletzt.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem/der Tatverdächtigen machen können, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell