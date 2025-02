POL-K: 250221-3-K Versuchter Überfall auf Textildiscounter in Kalk - Zeugenaufruf

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 19. Februar Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Mit Fotos aus einer Überwachungskamera an der Venloer Straße in Ehrenfeld fahndet die Kripo Köln nach einem Verdächtigen, der am Mittwoch (19. Februar) gegen 10.30 Uhr den Inhaber (51) eines Juwelierladens durch einen Schuss in den Unterschenkel ...

