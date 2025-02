POL-K: 250220-6-K Garage als Lager für gestohlene E-Bikes entdeckt - über 30 Fahrräder sichergestellt

Köln (ots) - Nach dem mutmaßlichen Diebstahl von hochwertigem Goldschmuck am Mittwochabend (19. Februar) in einem Juweliergeschäft in Köln-Chorweiler sucht die Polizei nach einem etwa 20 Jahre alten Mann mit Dreitagebart. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte gegen 18.20 Uhr den Schmuckladen in der Mailänder Passage betreten und sich von der ...

