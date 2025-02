Polizei Köln

POL-K: 250220-4-K Schmuckdieb entwendet Goldringe aus Juwelierladen - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach dem mutmaßlichen Diebstahl von hochwertigem Goldschmuck am Mittwochabend (19. Februar) in einem Juweliergeschäft in Köln-Chorweiler sucht die Polizei nach einem etwa 20 Jahre alten Mann mit Dreitagebart.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte gegen 18.20 Uhr den Schmuckladen in der Mailänder Passage betreten und sich von der Verkäuferin (19) mehrere Goldringe zeigen lassen. Der mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzer Wintermütze und einer hellen Hose bekleidete Mann soll dann unvermittelt nach dem Schmuck in der Vitrine gegriffen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung der S-Bahnhaltestelle Chorweiler. Der Gesuchte wird zudem als kräftig beschrieben und soll eine Umhängetasche getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 54 hat die Ermittlungen übernommen und wertet derzeit Zeugenaussagen und Videomaterial aus.

Zeugen, die Angaben zur Tat und oder dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/al)

