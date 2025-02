Polizei Köln

POL-K: 250220-2-K Polizei Köln bereitet sich auf Risikospiel vor - Verkehrsstörungen erwartet

Köln (ots)

Die Polizei Köln wird am Sonntag (23. Februar) zum rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf mit mehr als tausend Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein. Neben Kräften der Bereitschaftspolizei werden rund um das Stadion sowie an bekannten Treffpunkten in der Stadt auch Diensthunde und -pferde eingesetzt.

Der Leitende Polizeidirektor Bastian Marter, der den Einsatz rund um das Risikospiel mit Unterstützung eines Führungsstabes leiten wird, betont: "Wir haben uns auf diese Begegnung intensiv vorbereitet und werden bereits deutlich vor Anpfiff des Spiels präsent sein, damit alle friedlichen Fans ein hoffentlich spannendes und sportliches Rhein-Derby erleben können. Denen, die solche Veranstaltungen für Ausschreitungen, körperliche Auseinandersetzungen oder Provokationen nutzen wollen, werden wir frühzeitig entgegentreten. Unabhängig von Vereinsfarben hat Gewalt im Fußball nichts verloren.", macht Marter deutlich.

Im Vorfeld des Risikospiels haben szenekundige Beamte aus Köln und Düsseldorf intensiv Erkenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei Köln bereits gegen potentielle Störer Bereichsbetretungsverbote ausgesprochen.

Mit Blick auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen müssen anreisende Fußballfans und Anwohner am Sonntag mit Verkehrsstörungen im Stadtgebiet sowie Straßensperrungen rund um das RheinEnergieSTADION rechnen. Die Polizei Köln empfiehlt daher, öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise zum Spiel zu nutzen.

Weitere Informationen können Sie dem Fanbrief auf der folgenden Internetseite entnehmen:

https://koeln.polizei.nrw/sites/default/files/2025-02/fanbrief_1fc_fortunad.pdf(bg/al)

