POL-K: 250219-3-K Zeugensuche nach mutmaßlichem Schuss auf 16-Jährigen - Mann in Rollstuhl soll Jugendliche in Holweide angegriffen haben

Köln (ots)

Am Montagabend (17. Februar) gegen 18.30 Uhr hat ein unbekannter Mann im Rollstuhl einen 16 Jahre alten Kölner auf dem Sportgelände am Holweider Marktplatz mutmaßlich angeschossen. Er sei kurz zuvor lautstark pöbelnd auf den Sportplatz gefahren und habe den 16-Jährigen und zwei weitere Jungen (12, 13) vermutlich auf Russisch angeschrien. Die drei Jungen seien daraufhin weggerannt. Als der 16-Jährige zurückkehren musste, da er etwas liegen gelassen hatte, sei plötzlich der Schuss gefallen. Der Junge blieb unverletzt. Alarmierte Polizisten fanden im Innenfutter seiner an einer Schulter durchlochten Jacke ein Projektil eines Luftgewehrs.

Die Jungen beschreiben den Mann, der in einem elektrischen Rollstuhl unterwegs gewesen sein soll als etwa 40-50 Jahre alt mit Halbglatze. Er sei vermutlich einseitig gelähmt und habe zur Tatzeit eine schwarze Jacke getragen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Angreifer oder seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail beim Kriminalkommissariat 55 poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/al)

