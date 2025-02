Polizei Köln

POL-K: 250218-3-K Zusammenstoß mit Fußgänger - Zeugensuche nach Unfall in Deutz

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fußgänger (34) in der Nacht zu Samstag (15. Februar) sucht die Polizei nach dem Fahrer eines mutmaßlich blauen Pkw. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 34-Jährige gegen 0.30 Uhr die Barmer Straße in Höhe der Hans-Imhoff-Straße überquert, als ihn der gesuchte Wagen erfasst haben soll. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung, ohne sich um den am Fuß verletzten Kölner zu kümmern. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zum flüchtigen Autofahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell