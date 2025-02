Polizei Köln

POL-K: 250217-4-K Mit Pistole und Kleinkind durch die Innenstadt - Waffe sichergestellt, Strafverfahren eingeleitet

Köln (ots)

Am Sonntag (16. Februar) gegen 18 Uhr hat die Polizei Köln in einer Bar am innerstädtischen Hohenzollernring einen 26 Jahre alten Verdächtigen fixiert und eine von ihm zuvor in der Gaststätten-Toilette versteckte Pistole sichergestellt. Eine waffenrechtliche Erlaubnis für die scharfe Schusswaffe kann der Mann nicht vorweisen. Mit einem Diensthund durchsuchten die Beamten anschließend seinen in der Nähe geparkten Mercedes sowie seine Wohnung. Nach zweifelsfreier Identitätsfeststellung des Verdächtigen auf der Wache leiteten die Polizisten Strafermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Zeugen war der Verdächtige mit der Pistole im Hosenbund zunächst in Begleitung seines minderjährigen Sohnes sowie eines 25-Jährigen in einem Café auf der Benesisstraße aufgefallen. Von dort hatte sich der augenscheinlich Bewaffnete dann in Richtung Hohenzollernring Ecke Ehrenstraße entfernt, wo er seinen Sohn an seinen Begleiter übergab und sich allein in die Bar zurückzog. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell