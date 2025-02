Polizei Köln

POL-K: 250217-3-K Kölnerin setzt mutmaßlichen Einbrecher fest - Festnahme

Köln (ots)

Mit tatkräftiger Unterstützung einer engagierten Kölnerin haben Polizisten am Samstagabend (15. Februar) auf der Straße "Hochpfortenbüchel" einen mutmaßlichen Einbrecher (35) auf frischer Tat gestellt.

Die aufmerksame Zeugin hatte gegen 23 Uhr Geräusche im Eingangsbereich ihres Wohnhauses bemerkt und daraufhin zügig die Polizei gerufen. Währenddessen schloss sie heimlich die Eingangstür des Mehrfamilienhauses ab und verhinderte so eine mögliche Flucht des Eindringlings, der zwischenzeitlich im Keller verschwunden war.

Die herbei gerufenen Beamten erwischten den 35-Jährigen daher wenige Minuten später im Hausflur und nahmen ihn kurzerhand fest.

Nach ersten Ermittlungen steht er darüber hinaus auch im Verdacht am selben Abend in eine weitere Wohnung in der Straße "Mühlenbach" eingebrochen zu sein. Dort trat er allerdings unvermittelt die Flucht an, nachdem ihn der Bewohner bemerkt hatte.

Ein Richter schickte den einschlägig vorbestraften Mann bereits am Sonntag in Haft. (sw/al)

