Polizei Köln

POL-K: 250214-5-LEV Durchsuchung nach verdächtigen Substanzen abgeschlossen - Sperrungen aufgehoben

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 von 14. Februar 2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5971448

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei der Suche nach Substanzen, die zur Herstellung von Sprengstoff dienen können, hat die Polizei am Nachmittag Beweismittel sichergestellt, die nach derzeitigen Ermittlungsstand im Zusammenhang mit der Bestellung der Substanzen im Internet stehen dürften. Nach dem Fund in dem zwischenzeitlich geräumten Mehrfamilienhaus an der Rathenaustraße in Leverkusen-Wiesdorf nahmen Ermittler zwei mutmaßliche Tatverdächtige fest. Es handelt sich um eine 26 Jahre alte Frau und einen 21 Jahre alten Familienangehörigen. Beide sind an der durchsuchten Anschrift wohnhaft.

Die umfangreichen Sperrmaßnahmen im Umfeld des Gebäudes sind aufgehoben. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Weitergehende Auskünfte erteilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit Blick auf die andauernden Ermittlungen derzeit nicht. Mit weiteren Informationen ist nicht vor Montag (17. Februar) zu rechnen. (de/sw)

