POL-K: 250214-2-LEV Leverkusenerin soll verdächtige Substanzen gekauft haben - Gewahrsamnahme und Wohnungsdurchsuchung

Köln (ots) - Am Mittwochmittag (12. Februar) ist in Höhe der Haltestelle Mohnweg ein 75 Jahre alter Fußgänger von einer einfahrenden Stadtbahn (Fahrer: 42) erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Der Fahrer der Stadtbahn erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. ...

