Polizei Köln

POL-K: 250217-1-K Raubüberfall auf Juwelier in Dellbrück - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft am Samstagmorgen (15. Februar) in Köln-Dellbrück sucht die Polizei Zeugen. Gegen 10.15 Uhr sollen zwei maskierte Männer das Geschäft auf der Dellbrücker Hauptstraße betreten und den Angestellten (58) mit einer Schusswaffe zur Herausgabe von Schmuck gezwungen haben. Sie sollen die Beute in eine grün/schwarze Umhängetasche mit der Aufschrift "Xtrafit" gepackt haben und dann auf einem roten Kleinkraftrad in Richtung Kemperbachstraße geflüchtet sein.

Laut Zeugen war der Mann, der eine Schusswaffe in der Hand hielt, etwa 16 - 18 Jahre alt und circa 1.65 Meter groß. Er wird als "dünn" beschrieben und soll dunkle Augen mit einem auffälligen Muttermal unter seinem linken Auge haben. Der etwa gleichaltrige Komplize wird auf 1.80 Meter geschätzt. Er soll eine dünne Statur und helle Augen haben.

Zur Tatzeit sollen beide Männer schwarze Kleidung und schwarze Schuhe getragen haben. Der eine soll einen silbernen Helm mit schwarzen Sternen und der andere einen schwarzen Helm mit Schachbrettmuster getragen haben.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/al)

