POL-K: 250217-2-K Zeugensuche nach zwei Raubüberfällen in Holweide - Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge

Nach zwei Raubüberfällen auf ein Hotel und eine Tankstelle am Wochenende (15. und 16. Februar) in Köln-Holweide sucht die Polizei Zeugen.

1. Fall:

In der Nacht zu Samstag (15. Februar) hat ein maskierter Mann gegen 2.45 Uhr eine Tankstelle auf der Bergisch Gladbacher Straße betreten und den Angestellten (24) unter Vorhalt eines Messers zur Öffnung der Kasse genötigt. Er soll ersten Erkenntnissen nach den Angestellten gewaltsam bei Seite gestoßen und die Tageseinahmen aus der Kasse genommen haben. Anschließend steckte er seine Beute in einen schwarzen Rucksack und flüchtete in Richtung Honschaftsstraße. Der Tatverdächtige wird auf 1.90 Meter und etwa 20 Jahre alt geschätzt. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover.

2. Fall:

Am Sonntagabend (16. Februar) soll ein maskierter Mann gegen 23 Uhr ein Hotel auf der Bergisch Gladbacher Straße betreten und ebenfalls einen Angestellten (40) mit einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Als der 40-Jährige ihm daraufhin die Einnahmen übergab, soll der etwa 1.75 Meter große Tatverdächtige aus dem Hotel in Richtung Steyler Straße weggelaufen sein. Zur Tatzeit trug er laut Zeugen eine Kapuze über dem Kopf.

Die Ermittler prüfen mit Blick auf die ähnlichen Begehungsweisen derzeit, ob mögliche Tatzusammenhänge bestehen könnten.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/al)

